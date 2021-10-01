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2050 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 96 от тях в Сливенско
2050 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 21 078 теста, показват данните в Единната информационна система. 85.37% от новозаразените са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 502 162, като активните са 43 959.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 98, Бургас – 125, Варна – 152, Велико Търново – 60, Видин – 34, Враца – 45, Габрово – 67, Добрич – 62, Кърджали – 8, Кюстендил – 54, Ловеч – 31, Монтана – 68, Пазарджик – 35, Перник – 32, Плевен – 22, Пловдив – 158, Разград – 19, Русе – 51, Силистра – 17, Сливен – 96, Смолян – 12, София – 72, София (град) – 497, Стара Загора – 83, Търговище – 32, Хасково – 43, Шумен – 31, Ямбол – 46.
През изминалото денонощие са били излекувани 1541 души, а за целия период – 437 321.
В болница за лечение са настанени 5201 души, от които 462 са в интензивни отделения. 525 от новопостъпилите в болнично заведение са били ваксинирани.
70 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 882. От починалите през този период 92.86% не са били ваксинирани.
Към момента общо 2 539 650 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8914.
Снимка: Станимир Петков