Унгарец с български корени е най-вероятният съперник на Виктор Орбан

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 часа, брой четения: 73 Излъчване:преди 14 часа, брой четения: 73

Проевропейско ориентираният политик Клара Добрев, чийто баща е българин, е смятан за основния претендент на обединената унгарска опозиция за премиера Виктор Орбан на парламентарните избори през следващата година, показват частични резултати от първичните избори на опозицията, съобщи Ройтерс.

Родена в София през 1972 г., Добрев, която има майка унгарка и баща българин, е вицепрезидент в Европейския парламент. Тя казва, че ще работи за намаляване на бедността и за присъединяването на Унгария към еврозоната възможно най-скоро.