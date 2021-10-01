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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Унгарец с български корени е най-вероятният съперник на Виктор Орбан

01 октомври 2021 11:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 часа, брой четения: 73
Клара Добрев

Проевропейско ориентираният политик Клара Добрев, чийто баща е българин, е смятан за основния претендент на обединената унгарска опозиция за премиера Виктор Орбан на парламентарните избори през следващата година, показват частични резултати от първичните избори на опозицията, съобщи Ройтерс.

Родена в София през 1972 г., Добрев, която има майка унгарка и баща българин, е вицепрезидент в Европейския парламент. Тя казва, че ще работи за намаляване на бедността и за присъединяването на Унгария към еврозоната възможно най-скоро.

Източник: БНР
Снимка: twitter.com

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