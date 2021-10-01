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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Предложение за професионални обучения

01 октомври 2021 14:19, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди около 1 ден, брой четения: 58
рцир

РЦИР Сливен организира следните обучения за месец октомври 2021 година:

Козметика

Масажи

Маникюр и педикюр

Грим

Фризьор

Компютърна грамотност

За повече информация: 0887811025; 0878577981

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