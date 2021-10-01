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Сливен. Новини от източника. Последни новини

График с работното време на ваксинационните пунктове в област Сливен през почивните дни 02-03.10.2021г.

01 октомври 2021 15:20, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 ден, брой четения: 82
Ваксиниране

Събота - 02 октомври 2021г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

 

Неделя - 03 октомври 2021г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

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