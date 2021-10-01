Над 30 хиляди души в община Сливен - преброени електронно, търсят се още преброители

Община Сливен преди около 1 ден, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 57

27 процента от населението в община Сливен е преброено по електронен път към 1 октомври, сочат данните на Националния статистически институт. Това са общо 31 732 души, от които 288 временно присъстващи. За цялата област процентът е 21,4. На пресконференция днес кметът Стефан Радев съобщи, че се търсят още преброители, най-вече за вилна зона. Всеки, който желае да се включи като преброител, може да потърси информация и да заяви желанието си на телефон 044/ 613 414.