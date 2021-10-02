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2091 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 66 от тях в Сливенско

02 октомври 2021 16:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 102
Тест за коронавирус

2091 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 22 340 теста, показват данните в Единната информационна система. 87.04% от новозаразените са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 504 253, като активните са 45 056.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 124, Бургас – 94, Варна – 142, Велико Търново – 56, Видин – 35, Враца – 48, Габрово – 54, Добрич – 51, Кърджали – 20, Кюстендил – 38, Ловеч – 36, Монтана – 47, Пазарджик – 48, Перник – 61, Плевен – 37, Пловдив – 211, Разград – 16, Русе – 51, Силистра – 26, Сливен – 66, Смолян – 15, София – 99, София (град) – 510, Стара Загора – 75, Търговище – 30, Хасково – 23, Шумен – 36, Ямбол – 42.

През изминалото денонощие са били излекувани 907 души, а за целия период – 438 228.

В болница за лечение са настанени 5128 души, от които 463 са в интензивни отделения. 551 от новопостъпилите в болнично заведение са били ваксинирани.

87 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 969. От починалите през този период 96.55% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 546 712 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7051.

Снимка: Станимир Петков

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