МЛАДИ ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ПОЧИСТВАНЕТО НА ПП „СИНИТЕ КАМЪНИ“

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 7 часа, брой четения: 41 Излъчване:преди 7 часа, брой четения: 41

Природолюбител не означава само да се радваш на природата, но и да се грижиш за нея. Именно в този дух се възпитават и учениците от 2.б клас при ОУ „Елисавета Багряна“, които през тази учебна година са участници в групата по интереси „Аз и природата“. Днес те се включиха в традиционното есенно почистване, организирано от Дирекция ПП „Сините камъни“. Малките природолюбители почистиха района около лифта. Организаторите раздадоха ръкавици и чували. Участниците в почистването получиха вода и вафли за награда.

В края на мероприятието децата се обърнаха към всички: „Хора, пазете природата! Тя е нашият общ дом!“

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