Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
1228 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 67 от тях в Сливенско
1228 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 11 505 теста, показват данните в Единната информационна система. 85.10% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 505 481, като активните са 45 899.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 46, Бургас – 91, Варна – 107, Велико Търново – 19, Видин – 10, Враца – 18, Габрово – 15, Добрич – 41, Кърджали – 3, Кюстендил – 27, Ловеч – 13, Монтана – 16, Пазарджик – 36, Перник – 23, Плевен – 20, Пловдив – 110, Разград – 8, Русе – 11, Силистра – 11, Сливен – 67, Смолян – 13, София – 54, София (град) – 346, Стара Загора – 59, Търговище – 4, Хасково – 20, Шумен – 7, Ямбол – 33.
През изминалото денонощие са били излекувани 359 души, а за целия период – 438 587.
В болница за лечение са настанени 5217 души, от които 465 са в интензивни отделения. 133 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
26 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 995. От починалите през този период 92,31% не са били ваксинирани.
Към момента общо 2 548 995 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2283.
Снимка: Станимир Петков