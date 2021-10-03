1228 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 67 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 59 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 59

1228 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 11 505 теста, показват данните в Единната информационна система. 85.10% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 505 481, като активните са 45 899.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 46, Бургас – 91, Варна – 107, Велико Търново – 19, Видин – 10, Враца – 18, Габрово – 15, Добрич – 41, Кърджали – 3, Кюстендил – 27, Ловеч – 13, Монтана – 16, Пазарджик – 36, Перник – 23, Плевен – 20, Пловдив – 110, Разград – 8, Русе – 11, Силистра – 11, Сливен – 67, Смолян – 13, София – 54, София (град) – 346, Стара Загора – 59, Търговище – 4, Хасково – 20, Шумен – 7, Ямбол – 33.

През изминалото денонощие са били излекувани 359 души, а за целия период – 438 587.

В болница за лечение са настанени 5217 души, от които 465 са в интензивни отделения. 133 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

26 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 20 995. От починалите през този период 92,31% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 548 995 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2283.