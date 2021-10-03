Земетресение в Родопите

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 30

В 15:47 чaса българско време вчера е регистрирано земетресение на територията на България. Земетресението е с магнитуд 3.3 по Рихтер и е на 21 километра северно от град Ардино, област Кърджали. Това съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ на БАН, позовавайки се на данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН.

Земният трус е с епицентър на 179 километра от София.

Няма данни земетресението да е усетено на територията на страната, информират сеизмолозите от БАН.