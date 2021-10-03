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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 04.10-10.10.2021 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 4 до 10 октомври 2021 г.?
Сирене „Саяна“ от краве мляко по БДС – 18,99 лв. за 2 кг.
Кокоши яйца размер S – 4,49 лв. за 30 броя в опаковка
Захар „Сладея“ – 6,39 лв. за 5 кг.
Жълт лук клас 1 – 1,99 лв. за 5 кг. В мрежа
Свински врат без кост, цяло парче – 6,25 лв. за кг.
Свинско месо за готвене XXL предложение – 5,99 лв. за кг.
Варено-пушено свинско месо XXL предложение – 7,99 лв. за кг.
Свинско каре XXL предложение – 7,99 лв. за 800 грама
Боза със захар XXL предложение – 1,99 лв. за 2 литра
Пчелен мед „Булмед“ – 6,49 лв. за кг.
За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков