Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 04.10-10.10.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 4 до 10 октомври 2021 г.?

Сирене „Саяна“ от краве мляко по БДС – 18,99 лв. за 2 кг.

Кокоши яйца размер S – 4,49 лв. за 30 броя в опаковка

Захар „Сладея“ – 6,39 лв. за 5 кг.

Жълт лук клас 1 – 1,99 лв. за 5 кг. В мрежа

Свински врат без кост, цяло парче – 6,25 лв. за кг.

Свинско месо за готвене XXL предложение – 5,99 лв. за кг.

Варено-пушено свинско месо XXL предложение – 7,99 лв. за кг.

Свинско каре XXL предложение – 7,99 лв. за 800 грама

Боза със захар XXL предложение – 1,99 лв. за 2 литра

Пчелен мед „Булмед“ – 6,49 лв. за кг.

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/