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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 04.10-10.10.2021 г.

03 октомври 2021 18:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 4 до 10 октомври 2021 г.?

 

Сирене „Саяна“ от краве мляко по БДС – 18,99 лв. за 2 кг.

Кокоши яйца размер S – 4,49 лв. за 30 броя в опаковка

Захар „Сладея“ – 6,39 лв. за 5 кг.

Жълт лук клас 1 – 1,99 лв. за 5 кг. В мрежа

Свински врат без кост, цяло парче – 6,25 лв. за кг.

Свинско месо за готвене XXL предложение – 5,99 лв. за кг.

Варено-пушено свинско месо XXL предложение – 7,99 лв. за кг.

Свинско каре XXL предложение – 7,99 лв. за 800 грама

Боза със захар XXL предложение – 1,99 лв. за 2 литра

Пчелен мед „Булмед“ – 6,49 лв. за кг.

 

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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