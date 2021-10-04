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513 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 21 от тях в Сливенско

04 октомври 2021 11:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 65
Ваксиниране

513 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 4 603 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 505 994, като активните са 45 853.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 18, Бургас – 22, Варна – 71, Велико Търново – 15, Видин – 10, Враца – 5, Габрово – 14, Добрич – 10, Кърджали – 3, Кюстендил – 13, Ловеч – 16, Монтана – 2, Пазарджик – 14, Перник – 23, Плевен – 13, Пловдив – 23, Разград – 11, Русе – 23, Силистра – 5, Сливен – 21, Смолян – 5, София област – 22, София (град) – 118, Стара Загора – 20, Търговище – 4, Хасково – 5, Шумен – 2, Ямбол – 5.

През изминалото денонощие са били излекувани 516 души, а за целия период – 439 103.

В болница за лечение са настанени 5 248 души, от които 462 са в интензивни отделения.

43 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 21 038.

Към момента общо 2 550 279 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1 284.

Снимка: Станимир Петков

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