СТОЯН ЗАИМОВ 84 - СПИРАНЕ

Топлофикация-Сливен преди 28 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 21

Уведомяваме нашите клиенти от ж.к. "Стоян Заимов" №84, че от 11:00ч. на 04.10.2021г. до 16:00ч. на 05.10.2021г., няма да имат топлоподаване, поради подмяна на участък от отклонение на магистрален тръбопровод.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство