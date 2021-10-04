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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СТОЯН ЗАИМОВ 84 - СПИРАНЕ

04 октомври 2021 12:03, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 28 минути, брой четения: 21
спиране на топлоподаването

Уведомяваме нашите клиенти от ж.к. "Стоян Заимов" №84, че от 11:00ч. на 04.10.2021г. до 16:00ч. на 05.10.2021г., няма да имат топлоподаване, поради подмяна на участък от отклонение на магистрален тръбопровод.

Ръководството се извинява за причиненото неудобство

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