Община Сливен набира персонал за предоставяне на услуги по проект „Патронажна грижа + в Община Сливен“

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-6.002-0047-C01 „Патронажна грижа + в Община Сливен“ по процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + “ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и въз основа утвърдена процедура, Община Сливен обявява прием на документи за извършване на подбор на персонал за следната позиция: разносвач.

Съобщението за извършване на подбора и изискванията, както и необходимите документи за кандидатстване са публикуване в сайта на Община Сливен https://mun.sliven.bg, рубрика „Актуално”/„Работни места“.