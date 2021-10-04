Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Община Сливен набира персонал за предоставяне на услуги по проект „Патронажна грижа + в Община Сливен“

04 октомври 2021 12:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Сливен

Във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-6.002-0047-C01 „Патронажна грижа + в Община Сливен“ по процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + “ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и въз основа утвърдена процедура, Община Сливен обявява прием на документи за извършване на подбор на персонал за следната позиция: разносвач.

Съобщението за извършване на подбора и изискванията, както и необходимите документи за кандидатстване са публикуване в сайта на Община Сливен https://mun.sliven.bg, рубрика „Актуално”/„Работни места“.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 