"Фейсбук", "Месинджър" и "Уотсап" се сринаха

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 15

Социалната мрежа "Фейсбук", както и чатовете "Уотсап" и "Месинджър" се сринаха в България и другаде по света. Засегнато е и приложението за споделяне на снимки "Инстаграм".

Платформите, управлявани от Facebookq спряха да работят около 19:00 ч. българско време.

В "Туитър" "Фейсбук" съобщи, че знае за проблема, работи за възстановяването на функционалностите и се извинява на потребителите.