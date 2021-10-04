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Сливен. Новини от източника. Последни новини

"Фейсбук", "Месинджър" и "Уотсап" се сринаха

04 октомври 2021 20:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 15
Фейсбук

Социалната мрежа "Фейсбук", както и чатовете "Уотсап" и "Месинджър" се сринаха в България и другаде по света. Засегнато е и приложението за споделяне на снимки "Инстаграм".

Платформите, управлявани от Facebookq спряха да работят около 19:00 ч. българско време.

В "Туитър" "Фейсбук" съобщи, че знае за проблема, работи за възстановяването на функционалностите и се извинява на потребителите.

Източник: Дневник.бг
Снимка: Associated press

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