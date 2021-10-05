Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.10.2021г.(вторник) от 09:00ч. до 13:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул."Мишо Тодоров" ул."Йордан Кювлиев" част от ул."Димитър Добрович" .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.