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2806 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 83 от тях в Сливенско

05 октомври 2021 09:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 62
Тест за коронавирус

2806 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 20 720 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 508 800, като активните са 47 125.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 145, Бургас – 35, Варна – 128, Велико Търново – 110, Видин – 33, Враца – 61, Габрово – 103, Добрич – 33, Кърджали – 19, Кюстендил – 57, Ловеч – 30, Монтана – 100, Пазарджик – 74, Перник – 63, Плевен – 50, Пловдив – 252, Разград – 8, Русе – 96, Силистра – 44, Сливен – 83, Смолян – 23, София област – 127, София (град) – 737, Стара Загора – 170, Търговище – 33, Хасково – 76, Шумен – 62, Ямбол – 54.

През изминалото денонощие са били излекувани 1356 души, а за целия период – 440 459.

В болница за лечение са настанени 5 204 души, от които 445 са в интензивни отделения. 91.13% от хората в болнично заведение не са ваксинирани.

178 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 21 216.

Към момента общо 2 555 664 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 5 386.

Снимка: Станимир Петков

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