Прекъсване водоподаването на с.Струпец

ВиК-Сливен преди 37 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 05.10.2021г. от09:30ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Струпец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.