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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.10.2021
No. Дата Длъжност
1508 7.9.2021 РАБОТНИК ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ средно
1513 7.9.2021 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ средно
1538 10.9.2021 РАБОТНИК КУХНЯ средно
1552 15.9.2021 ОПАКОВАЧ средно
1563 20.9.2021 СЛАДКАР средно
1565 20.9.2021 СЧЕТОВОДИТЕЛ средно
1575 23.9.2021 ШЛОСЕР средно
1576 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно
1577 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно
1578 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно
1579 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно
1585 27.9.2021 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО основно
1596 29.9.2021 БЕТОНДЖИЯ основно
1597 29.9.2021 КОФРАЖИСТ основно
1602 1.10.2021 ШОФЬОР с категория C средно
1604 1.10.2021 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР основно
1605 1.10.2021 ЕКСПЕРТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ висше
1614 4.10.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно