Почина Джони Пенков

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 78 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 78

На 87-годишна възраст почина актьорът Георги (Джони) Пенков, съобщава БНТ. През последните месеци от живота си той боледуваше тежко.

Пенков е и звукоинженер. От 1960 г. той озвучава филми. В киното е играл във филмите "Рицар без броня", "Сватбите на Йоан Асен", "Търновската царица", "Аз, графинята", "Операция Шменти капели" и др.

Носител е на орден "Кирил и Методий" - II степен, през 1970 г.