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Почина Джони Пенков

06 октомври 2021 09:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 дни, брой четения: 78
Джони Пенков

На 87-годишна възраст почина актьорът Георги (Джони) Пенков, съобщава БНТ. През последните месеци от живота си той боледуваше тежко.

Пенков е и звукоинженер. От 1960 г. той озвучава филми. В киното е играл във филмите "Рицар без броня", "Сватбите на Йоан Асен", "Търновската царица", "Аз, графинята", "Операция Шменти капели" и др.

Носител е на орден "Кирил и Методий" - II степен, през 1970 г.

Източник: Дневник.бг
Снимка: Цветелина Николаева

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