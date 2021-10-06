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Сливен. Новини от източника. Последни новини
През последното денонощие в Сливенско са регистрирани 108 заразени с коронавирус, 2866 за цялата страна
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 123, Бургас – 177, Варна – 236, Велико Търново – 84, Видин – 39, Враца – 61, Габрово – 68, Добрич – 78, Кърджали – 25, Кюстендил – 49, Ловеч – 41, Монтана – 78, Пазарджик – 68, Перник – 90, Плевен – 33, Пловдив – 253, Разград – 51, Русе – 71, Силистра – 39, Сливен – 108, Смолян – 20, София област – 97, София (град) – 624, Стара Загора – 154, Търговище – 41, Хасково – 50, Шумен – 59, Ямбол – 49.
През изминалото денонощие са били излекувани 2029 души, а за целия период – 442 488.
В болница за лечение са настанени 5 223 души, от които 460 са в интензивни отделения. 91.40% от хората в болнично заведение не са ваксинирани.
104 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 21 320.
Към момента общо 2 563 069 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7 412.
Снимка: Станимир Петков