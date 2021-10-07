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2542 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 82 от тях в Сливенско

07 октомври 2021 09:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 109
Коронавирус

2542 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 376 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 514 208, като активните са 48 716.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 114, Бургас – 118, Варна – 208, Велико Търново – 74, Видин – 68, Враца – 29, Габрово – 51, Добрич – 89, Кърджали – 22, Кюстендил – 73, Ловеч – 29, Монтана – 59, Пазарджик – 47, Перник – 65, Плевен – 39, Пловдив – 185, Разград – 34, Русе – 66, Силистра – 35, Сливен – 82, Смолян – 23, София област – 119, София (град) – 657, Стара Загора – 103, Търговище – 42, Хасково – 41, Шумен – 22, Ямбол – 48.

През изминалото денонощие са били излекувани 1593 души, а за целия период – 444 081.

В болница за лечение са настанени 5 312 души, от които 455 са в интензивни отделения. 90.41% от хората в болнично заведение не са ваксинирани.

91 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 21 411.

Към момента общо 2 570 248 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7 193.

Снимка: Станимир Петков

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