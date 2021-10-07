Предимно облачно с валежи от дъжд на някои места в България

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 68 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 68

Днес ще е предимно облачно. След обяд и вечерта на много места в Западна България ще има валежи от дъжд. Ще духа предимно умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 12° и 17°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще бъде облачно, по билата и мъгливо. След обяд в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над около 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максимална температура на височина 1200 метра около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието ще бъде облачно, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа предимно умерен североизточен вятър. Максимални температури на въздуха: 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 4 бала.

В Сливен ще бъде облачно със слаб до умерен вятър от север-североизток. Минималната температура ще е 10°, а максималната 14°.