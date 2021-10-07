Болницата обявява места за лекари-специализанти, финансирани от държавата за 2022 г.

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 ден, брой четения: 67 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 67

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява места за лекари-специализанти, финансирани от държавата за 2022 г. Подробности - в заповедта на изпълнителния директор на болницата в прикачения файл :

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