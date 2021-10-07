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Криминална хроника Ямбол - 07.10.2021 г.

07 октомври 2021 12:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 68
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 07.10.2021 г.

 

Вчера в РУ-Ямбол е подаден сигнал за взлом и кражба от кафе автомат в града. При проведените бързи оперативно-издирвателние мероприятия е установен и задържан 27-годишен местен жител, съпричастен съм посегателството. Разследването по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

 

По линия "Пожарна безопасност и защита на населението":

Днес към 04:50 ч., на тел.112 в ОДМВР-Ямбол е получен сигнал, че в гр. Ямбол к-с „Граф Игнатиев“ зад бл. 84 гори лек автомобил. Изпратените на място полицейски екип и огнеборци установили, че гори „БМВ”, собственост на 29-годишен жител на града. Пожарът е загасен от екип на РС ПБЗН-Ямбол. Огънят е нанесъл значителни щети по предната част на автомобила. Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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