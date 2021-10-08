Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
2 302 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 79 от тях в Сливенско
2 302 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 808 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 516 510, като активните са 49 352.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 113, Бургас – 99, Варна – 149, Велико Търново – 56, Видин –46, Враца – 36, Габрово – 62, Добрич – 70, Кърджали – 14, Кюстендил – 56, Ловеч – 42, Монтана – 72, Пазарджик – 52, Перник – 81, Плевен – 37, Пловдив – 226, Разград – 21, Русе – 73, Силистра – 19, Сливен – 79, Смолян – 17, София област – 102, София (град) – 526, Стара Загора – 108, Търговище – 38, Хасково – 29, Шумен – 27, Ямбол – 52.
През изминалото денонощие са били излекувани 1 572 души, а за целия период – 445 653.
В болница за лечение са настанени 5 374 души, от които 463 са в интензивни отделения.
94 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 21 505.
Към момента общо 2 577 957 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7 716.
Снимка: Станимир Петков