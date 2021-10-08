2 302 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 79 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 112 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 112

2 302 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 808 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 516 510, като активните са 49 352.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 113, Бургас – 99, Варна – 149, Велико Търново – 56, Видин –46, Враца – 36, Габрово – 62, Добрич – 70, Кърджали – 14, Кюстендил – 56, Ловеч – 42, Монтана – 72, Пазарджик – 52, Перник – 81, Плевен – 37, Пловдив – 226, Разград – 21, Русе – 73, Силистра – 19, Сливен – 79, Смолян – 17, София област – 102, София (град) – 526, Стара Загора – 108, Търговище – 38, Хасково – 29, Шумен – 27, Ямбол – 52.

През изминалото денонощие са били излекувани 1 572 души, а за целия период – 445 653.

В болница за лечение са настанени 5 374 души, от които 463 са в интензивни отделения.

94 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 21 505.

Към момента общо 2 577 957 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7 716.