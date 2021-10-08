Криминална хроника Ямбол - 08.10.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 часа, брой четения: 54 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 54

Информационен бюлетин 08.10.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.