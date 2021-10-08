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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

08 октомври 2021 14:55, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 2 часа, брой четения: 187

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че на заседание на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на COVID-19 в област Сливен е взето решение, с оглед повишена заболеваемост, регистрирана на територията на град Сливен и общинските центрове в област Сливен, да се премине към ротационно обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

В ОРЕС СЕ ОБУЧАВАТ:

- V, VI, IX, X и XI клас – за периода от 11.10.2021 г. до 22.10.2021 г./включително/

- VII, VIII и XII клас - за периода от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. /включително/

Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание.

За учениците от I до IV клас образователният процес ще се провежда присъствено.

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