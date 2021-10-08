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ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Преминаване в ОРЕС считано от 11.10.2021г по график

08 октомври 2021 16:30, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 4 часа, брой четения: 63
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Моля всички родители и ученици да се запознаят:

От 11.10.2021г. преминават в ОРЕС по график следните класове:

 

V, VI, IX, X и XI клас - за периода от 11.10.2021 до 22.10.2021г.

 

VII, VIII, XII клас - за периода от 25.10.2021 до 29.10.2021г.

 

Обучението ще се извършва в MS TEAMS.

 

 

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