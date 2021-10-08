ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: Преминаване в ОРЕС считано от 11.10.2021г по график

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 4 часа, брой четения: 63 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 63

Моля всички родители и ученици да се запознаят:

От 11.10.2021г. преминават в ОРЕС по график следните класове:

V, VI, IX, X и XI клас - за периода от 11.10.2021 до 22.10.2021г.

VII, VIII, XII клас - за периода от 25.10.2021 до 29.10.2021г.

Обучението ще се извършва в MS TEAMS.