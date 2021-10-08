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В Електронна среда СЕ ОБУЧАВАТ:

08 октомври 2021 21:39, Костадинка Георгиева (ПГ по Механотехника)
Излъчване: ПГ по Механотехника преди 6 часа, брой четения: 40

Уважаеми родители и ученици,

 

Информираме Ви, че на заседание на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на COVID-19 в област Сливен е взето решение, с оглед повишена заболеваемост, регистрирана на територията на град Сливен и общинските центрове в област Сливен, да се премине към ротационно обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

 

В Електронна среда СЕ ОБУЧАВАТ:

 

- IX, X и XI клас – за периода от 11.10.2021 г. до 22.10.2021 г./включително/

 

- VIII и XII клас - за периода от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. /включително/

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