В Електронна среда СЕ ОБУЧАВАТ:

ПГ по Механотехника преди 6 часа, брой четения: 40 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 40

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че на заседание на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на COVID-19 в област Сливен е взето решение, с оглед повишена заболеваемост, регистрирана на територията на град Сливен и общинските центрове в област Сливен, да се премине към ротационно обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

В Електронна среда СЕ ОБУЧАВАТ:

- IX, X и XI клас – за периода от 11.10.2021 г. до 22.10.2021 г./включително/

- VIII и XII клас - за периода от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. /включително/