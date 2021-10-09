2 485 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 76 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 73 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 73

2 485 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 21 775 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 518 995, като активните са 49 828.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 122, Бургас – 90, Варна – 231, Велико Търново – 69, Видин – 75, Враца – 59, Габрово – 67, Добрич – 71, Кърджали – 9, Кюстендил – 63, Ловеч – 38, Монтана – 77, Пазарджик – 48, Перник – 76, Плевен – 45, Пловдив – 220, Разград – 25, Русе – 68, Силистра – 21, Сливен – 76, Смолян – 30, София област – 75, София (град) – 589, Стара Загора – 103, Търговище – 18, Хасково – 42, Шумен – 39, Ямбол – 39.

През изминалото денонощие са били излекувани 1 928 души, а за целия период – 447 581.

В болница за лечение са настанени 5 453 души, от които 462 са в интензивни отделения.

81 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 21 586.

Към момента общо 2 585 160 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7 210.