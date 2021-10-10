1 246 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 53 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 88 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 88

1 246 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 10 423 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 520 241, като активните са 50 401.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 40, Бургас – 94, Варна – 129, Велико Търново – 21, Видин – 38, Враца – 18, Габрово – 14, Добрич – 41, Кърджали – 2, Кюстендил – 41, Ловеч – 14, Монтана – 20, Пазарджик – 17, Перник – 34, Плевен – 26, Пловдив – 84, Разград – 12, Русе – 17, Силистра – 13, Сливен – 53, Смолян – 9, София област – 62, София (град) – 356, Стара Загора – 32, Търговище – 14, Хасково – 9, Шумен – 10, Ямбол – 26.

През изминалото денонощие са били излекувани 643 души, а за целия период – 448 224.

В болница за лечение са настанени 5 489 души, от които 469 са в интензивни отделения.

30 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 21 616.

Към момента общо 2 587 495 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2 335.