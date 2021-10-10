Изнесени пунктове за имунизация в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Изнесени имунизационни пунктове се организират в Ямбол днес /10 октомври/. Те ще са разположени от 10:00 до 16:00 часа пред хипермаркет на ул. "Граф. Игнатиев". Ваучер получава всеки, който се имунизира, съобщиха от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/.

Мобилният кабинет разполага с трите вида ваксини - "Пфайзер", "Модерна" и "Янсен". Ваучерите на стойност 20 лева се осигуряват от търговска верига за техника. Кампанията има за цел да насърчи имунизацията срещу COVID-19, тъй като в Ямболска област е напълно ваксинирано 16.5 на сто от населението.