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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Самолет кацна извънредно на Летище София заради починала на борда жена

10 октомври 2021 16:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 38
Самолет, полиция

Самолет на Пакистанските авиолинии е кацнал извънредно на Летище София в събота в 19:22 часа. Причината е, че пакистанска гражданка е починала на борда на самолета. Това съобщиха за NOVA от Летището.

Пътниците са били настанени в хотел и днес в 13:00 часа самолетът е излетял. Полетът е бил Париж - Исламабад.

Източник: NOVA
Снимка: Станимир Петков

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