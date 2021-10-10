Самолет кацна извънредно на Летище София заради починала на борда жена

Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 38

Самолет на Пакистанските авиолинии е кацнал извънредно на Летище София в събота в 19:22 часа. Причината е, че пакистанска гражданка е починала на борда на самолета. Това съобщиха за NOVA от Летището.

Пътниците са били настанени в хотел и днес в 13:00 часа самолетът е излетял. Полетът е бил Париж - Исламабад.