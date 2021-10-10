Синоптиците обявиха жълт код за значителни валежи от дъжд в 6 области на България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 68 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 68

Код жълто за значителни валежи е обявен у нас и за утрешния ден - понеделник, съобщават от НИМХ.

Предупреждението е в сила за 6 области: Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.