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Синоптиците обявиха жълт код за значителни валежи от дъжд в 6 области на България

10 октомври 2021 20:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 68
Жълт код за обилни валежи от дъжд в 6 области на България

Код жълто за значителни валежи е обявен у нас и за утрешния ден - понеделник, съобщават от НИМХ.

Предупреждението е в сила за 6 области: Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.

Снимка: Станимир Петков

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