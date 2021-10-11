621 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 26 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 42

621 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 5736 теста, показват данните в Единната информационна система. 95.00% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 520 862, като активните са 50 406.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 19, Бургас – 23, Варна – 76, Велико Търново – 7, Видин – 10, Враца – 8, Габрово – 21, Добрич – 8, Кърджали – 4, Кюстендил – 9, Ловеч – 13, Монтана – 2, Пазарджик – 13, Перник – 31, Плевен – 13, Пловдив – 32, Разград – 7, Русе – 21, Силистра – 11, Сливен – 26, Смолян – 13, София – 29, София (град) – 193, Стара Загора – 16, Търговище – 4, Хасково – 8, Шумен – 1, Ямбол – 3.

През изминалото денонощие са били излекувани 576 души, а за целия период – 448 800.

В болница за лечение са настанени 5503 души, от които 470 са в интензивни отделения. 187 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

40 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 21 656. От починалите през този период 92,31% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 588 714 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1219.