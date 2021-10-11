Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.10.2021

11 октомври 2021 09:39, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 24 минути, брой четения: 21

No. Дата Длъжност

1538 10.9.2021 РАБОТНИК КУХНЯ средно

1552 15.9.2021 ОПАКОВАЧ средно

1563 20.9.2021 СЛАДКАР средно

1565 20.9.2021 СЧЕТОВОДИТЕЛ средно

1575 23.9.2021 ШЛОСЕР средно

1576 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно

1577 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно

1578 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно

1579 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно

1585 27.9.2021 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО основно

1596 29.9.2021 БЕТОНДЖИЯ основно

1597 29.9.2021 КОФРАЖИСТ основно

1602 1.10.2021 ШОФЬОР с категория C средно

1605 1.10.2021 ЕКСПЕРТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ висше

1614 4.10.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно

1615 5.10.2021 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ средно

1616 5.10.2021 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИ средно

1617 5.10.2021 УЧИТЕЛ 1-4клас висше

1619 5.10.2021 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ основно

1620 5.10.2021 ЛОГОПЕД висше

1621 5.10.2021 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА висше

1628 6.10.2021 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР средно

1629 6.10.2021 ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ средно

1630 6.10.2021 СКЛАДОВ РАБОТНИК средно

1632 7.10.2021 САНИТАР средно

1634 7.10.2021 ШЛОСЕР средно

1635 7.10.2021 ЗАВАРЧИК средно

1638 8.10.2021 СТРУГАР средно

1639 8.10.2021 ПОЧИСТВАЧ НА ОТЛИВКИ основно

1640 8.10.2021 ЛЕЯР средно

« предишнаследваща »


 