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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 11.10.2021
No. Дата Длъжност
1538 10.9.2021 РАБОТНИК КУХНЯ средно
1552 15.9.2021 ОПАКОВАЧ средно
1563 20.9.2021 СЛАДКАР средно
1565 20.9.2021 СЧЕТОВОДИТЕЛ средно
1575 23.9.2021 ШЛОСЕР средно
1576 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно
1577 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно
1578 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно
1579 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно
1585 27.9.2021 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО основно
1596 29.9.2021 БЕТОНДЖИЯ основно
1597 29.9.2021 КОФРАЖИСТ основно
1602 1.10.2021 ШОФЬОР с категория C средно
1605 1.10.2021 ЕКСПЕРТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ висше
1614 4.10.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно
1615 5.10.2021 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ средно
1616 5.10.2021 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИ средно
1617 5.10.2021 УЧИТЕЛ 1-4клас висше
1619 5.10.2021 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ основно
1620 5.10.2021 ЛОГОПЕД висше
1621 5.10.2021 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА висше
1628 6.10.2021 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР средно
1629 6.10.2021 ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ средно
1630 6.10.2021 СКЛАДОВ РАБОТНИК средно
1632 7.10.2021 САНИТАР средно
1634 7.10.2021 ШЛОСЕР средно
1635 7.10.2021 ЗАВАРЧИК средно
1638 8.10.2021 СТРУГАР средно
1639 8.10.2021 ПОЧИСТВАЧ НА ОТЛИВКИ основно
1640 8.10.2021 ЛЕЯР средно