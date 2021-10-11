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Земетресение край Провадия

11 октомври 2021 09:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 28
Земетресение

Земетресение с магнитуд 3.5 по Рихтер е регистрирано малко преди 07:00 ч. тази сутрин в Източна България.

По данни на Сеизмологичния център към НИГГГ трусът е с епицентър на около 3 км на изток от град Провадия и на около 340 км от град София.

Според Европейския сеизмологичен институт, трусът е бил усетен около 06:49 ч. Той е бил с магнитуд 3.4 по Рихтер, на дълбочина от около 5 км, на 38 км северозападно от Варна и на 12 североизточно от Провадия.

Земетресението е усетено от жителите на Провадия.

Няма данни за материални щети.

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: Фейсбук

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