Земетресение край Провадия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 28

Земетресение с магнитуд 3.5 по Рихтер е регистрирано малко преди 07:00 ч. тази сутрин в Източна България.

По данни на Сеизмологичния център към НИГГГ трусът е с епицентър на около 3 км на изток от град Провадия и на около 340 км от град София.

Според Европейския сеизмологичен институт, трусът е бил усетен около 06:49 ч. Той е бил с магнитуд 3.4 по Рихтер, на дълбочина от около 5 км, на 38 км северозападно от Варна и на 12 североизточно от Провадия.

Земетресението е усетено от жителите на Провадия.

Няма данни за материални щети.