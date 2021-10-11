Инициативен комитет регистрира Радев в президентската битка

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 24

Съпредседателите на Инициативния комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент Анна Заркова, Цветеслава Гълъбова и Йордан Камджалов, както и членове на Инициативният комитет, внасят в Централната избирателна комисия, подписката за регистрация на двамата кандидати, съобщиха от предизборния им щаб.