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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Инициативен комитет регистрира Радев в президентската битка

11 октомври 2021 10:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 24
Румен Радев

Съпредседателите на Инициативния комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепрезидент Анна Заркова, Цветеслава Гълъбова и Йордан Камджалов, както и членове на Инициативният комитет, внасят в Централната избирателна комисия, подписката за регистрация на двамата кандидати, съобщиха от предизборния им щаб.

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: БГНЕС

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