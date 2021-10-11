Криминална хроника Ямбол - 11.10.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 26

Информационен бюлетин 11.10.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.