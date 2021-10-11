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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Допълнителни противоепидемични мерки влизат в сила от днес в област Сливен

11 октомври 2021 11:18, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 35 минути, брой четения: 22
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Допълнителни противоепидемични мерки влизат в сила от днес до 30 октомври. Това става ясно от заповед на директора на РЗИ-Сливен д-р Петя Балулова.

Със заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

Файлове

ЗАПОВЕД [63.0KB]

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