Допълнителни противоепидемични мерки влизат в сила от днес в област Сливен

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 35 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 22

Допълнителни противоепидемични мерки влизат в сила от днес до 30 октомври. Това става ясно от заповед на директора на РЗИ-Сливен д-р Петя Балулова.

Със заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

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