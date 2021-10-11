Парламентариум: Посетителският център на Парламента става на 10 години

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Посетителският център на Европейския парламент в Брюксел Парламентариум отвори врати преди 10 години и оттогава е посрещнал над 2,5 милиона души.

Центърът обяснява работата на Парламента, как функционира демократичният процес на ниво ЕС и как решенията, които се вземат, засягат ежедневието на европейците.

Посетителите могат да влязат безплатно седем дни в седмицата и да намерят информация на всички 24 официални езика на ЕС. Ако сте в Брюксел, не пропускайте да се отбиете и да разгледате последните интерактивни приложения по ключови теми като климатичните изменения, цифровата трансформация и Конференцията за бъдещето на Европа.