Инициативният комитет регистрира Анастас Герджиков и Невяна Митева за предстоящите президентски избори

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 25

Инициативният комитет, който номинира професор Анастас Герджиков и полковник Невяна Митева за президент и вицепрезидент, събра документите за регистрация на кандидатите в Централната избирателна комисия. Кандидатурата на професор Герджиков и полковник Митева е подкрепена от коалицията ГЕРБ/СДС, както и от Българския земеделски национален съюз (БЗНС).

Преди няколко дни професор Герджиков заяви, че при евентуален балотаж ще подкрепи Лозан Панов, номиниран от инициативата „Правосъдие за всички“, ако той самият не участва в балотаж.