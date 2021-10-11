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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Инициативният комитет регистрира Анастас Герджиков и Невяна Митева за предстоящите президентски избори

11 октомври 2021 18:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 25
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Инициативният комитет, който номинира професор Анастас Герджиков и полковник Невяна Митева за президент и вицепрезидент, събра документите за регистрация на кандидатите в Централната избирателна комисия. Кандидатурата на професор Герджиков и полковник Митева е подкрепена от коалицията ГЕРБ/СДС, както и от Българския земеделски национален съюз (БЗНС).

Преди няколко дни професор Герджиков заяви, че при евентуален балотаж ще подкрепи Лозан Панов, номиниран от инициативата „Правосъдие за всички“, ако той самият не участва в балотаж.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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