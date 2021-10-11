Синоптиците обявиха за вторник оранжев код за обилни валежи за 4 области на България и жълт код за 12 области

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 76 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 76

Оранжев код за обилни валежи е обявен за утре в 4 области - Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

В останалата част на Източна България също се очакват проливни дъждове, като в 12 области е обявен жълт код, показва картата за опасни явления на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).