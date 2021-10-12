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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.10.2021
No. Дата Длъжност
1552 15.9.2021 ОПАКОВАЧ средно
1563 20.9.2021 СЛАДКАР средно
1575 23.9.2021 ШЛОСЕР средно
1576 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно
1577 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно
1578 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно
1579 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно
1585 27.9.2021 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО основно
1596 29.9.2021 БЕТОНДЖИЯ основно
1597 29.9.2021 КОФРАЖИСТ основно
1602 1.10.2021 ШОФЬОР с категория C средно
1614 4.10.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно
1615 5.10.2021 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ средно
1616 5.10.2021 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИ средно
1629 6.10.2021 ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ средно
1630 6.10.2021 СКЛАДОВ РАБОТНИК средно
1632 7.10.2021 САНИТАР средно
1634 7.10.2021 ШЛОСЕР средно
1635 7.10.2021 ЗАВАРЧИК средно
1638 8.10.2021 СТРУГАР средно
1639 8.10.2021 ПОЧИСТВАЧ НА ОТЛИВКИ основно
1640 8.10.2021 ЛЕЯР средно
1643 11.10.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно
1644 11.10.2021 ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ средно
1646 11.10.2021 АВТОМОНТЬОР средно
1647 11.10.2021 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА средно