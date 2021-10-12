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3471 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие, 86 от тях в Сливенско

12 октомври 2021 10:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 40
Тест за коронавирус

3471 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 23 480 теста. Положителните проби са 14,78%. 84.44% от новозаразените не са ваксинирани, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 178; Бургас – 52; Варна – 213; Велико Търново – 109; Видин – 58; Враца – 63; Габрово – 106; Добрич – 56; Кърджали – 19; Кюстендил – 95; Ловеч – 31; Монтана – 155; Пазарджик – 53; Перник – 120; Плевен – 46; Пловдив – 298; Разград – 31; Русе – 111; Силистра – 48; Сливен – 86; Смолян – 34; София област – 117; София (град) – 860; Стара Загора – 289; Търговище – 52; Хасково – 56; Шумен – 71; Ямбол – 64.

Активните случаи са 51 858, в болница се лекуват 5505 души, 472 от тях са в интензивно отделение. Новопостъпилите за денонощие са 907, 90.63% от тях не са ваксинирани.

Оздравели са още 1862 души.

Починалите от вчерашния ден са 157, 92.99% тях не са били ваксинирани. Жертвите на вируса вече са 21 813.

5166 дози ваксина са поставени за последните 24 часа. Със завършен имунизационен цикъл са 1 365 088 души.

Снимка: Станимир Петков

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