Криминална хроника Ямбол - 12.10.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 34

Информационен бюлетин 12.10.2021 г.

За броени часове служители от РУ-Ямбол установиха млад мъж, нанесъл увреждане на решетка на ротондата на Минералната баня в града. 18-годишният местен жител е направил признание за случилото се. Полицейските действия са предприети вчера, след постъпил сигнал от представител на община Ямбол. По случая е образувана преписка за предварителна проверка за извършено престъпление по чл. 216 от НК.