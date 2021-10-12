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Криминална хроника Ямбол - 12.10.2021 г.

12 октомври 2021 21:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 34
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 12.10.2021 г.

 

За броени часове служители от РУ-Ямбол установиха млад мъж, нанесъл увреждане на решетка на ротондата на Минералната баня в града. 18-годишният местен жител е направил признание за случилото се. Полицейските действия са предприети вчера, след постъпил сигнал от представител на община Ямбол. По случая е образувана преписка за предварителна проверка за извършено престъпление по чл. 216 от НК.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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