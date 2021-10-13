През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 109 заразени с Covid-19, 3469 за цялата страна

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3469 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 17 981 теста. Положителните проби са 19,29%. Неваксинирани са 87.60% от новозаразените, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 130; Бургас – 210; Варна – 255; Велико Търново – 82; Видин – 80; Враца – 78; Габрово – 73; Добрич – 84; Кърджали – 25; Кюстендил – 65; Ловеч – 48; Монтана – 99; Пазарджик – 82; Перник – 85; Плевен – 56; Пловдив – 288; Разград – 43; Русе – 86; Силистра – 26; Сливен – 109; Смолян – 31; София област – 173; София (град) – 951; Стара Загора – 131; Търговище – 28; Хасково – 59; Шумен – 37; Ямбол – 55.

Активните случаи са 54 065, в болница се лекуват 5646 пациенти, 485 от тях са в интензивно отделение. Новопостъпили в лечебно заведение са 787 души, 91.49% от тях не са ваксинирани.

През вчерашния ден оздравелите са 1169. Общият брой излекувани до момента е 451 831.

Починали са още 93 заболели, 91.40% от тях не са били ваксинирани. Жертвите на вируса вече са 21 906.

Поставените през последните 24 часа ваксини са 7669. 1 369 817 лица са със завършен имунизационен цикъл, а с трета доза – 5669.