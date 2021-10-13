РУ-Сливен издирва мъж на 55 години

Туида Нюз преди 6 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 5

РУ-Сливен издирва лицето Андрей Димитров Андреев, на 55 години от град Сливен, който в неизвестност от 7 октомври. За последно е видян около 10,00 часа близо до централната поща в града Сливен.

Мъжът страда от психично заболяване и трудно осъществява контакт с други хора, не може да се ориентира за място и време, не е агресивен.Висок е 170 см. с нормално телосложение, прошарена коса, очи – зелени, има бенка на лява буза. Облечен е със сиво яке от плат, светло сиви дънки и зимни черни обувки.

Ако някой има информация за местоположението на Андреев може да се свържете с мл.експерт Р.Георгиев тел. 0898764653 или на тел.112.