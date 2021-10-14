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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.10.2021

14 октомври 2021 09:16, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 33 минути, брой четения: 31

No. Дата Длъжност

1552 15.9.2021 ОПАКОВАЧ средно

1563 20.9.2021 СЛАДКАР средно

1575 23.9.2021 ШЛОСЕР средно

1576 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно

1577 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно

1578 23.9.2021 ГОТВАЧ В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ средно

1579 23.9.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно

1585 27.9.2021 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО основно

1596 29.9.2021 БЕТОНДЖИЯ основно

1597 29.9.2021 КОФРАЖИСТ основно

1602 1.10.2021 ШОФЬОР с категория C средно

1614 4.10.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно

1615 5.10.2021 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ средно

1616 5.10.2021 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИ средно

1629 6.10.2021 ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ средно

1630 6.10.2021 СКЛАДОВ РАБОТНИК средно

1632 7.10.2021 САНИТАР средно

1634 7.10.2021 ШЛОСЕР средно

1635 7.10.2021 ЗАВАРЧИК средно

1638 8.10.2021 СТРУГАР средно

1639 8.10.2021 ПОЧИСТВАЧ НА ОТЛИВКИ основно

1640 8.10.2021 ЛЕЯР средно

1643 11.10.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно

1644 11.10.2021 ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ средно

1646 11.10.2021 АВТОМОНТЬОР средно

1647 11.10.2021 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА средно

1649 12.10.2021 ОПЕРАТОР-ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕКСТИЛ средно

1650 12.10.2021 ОПАКОВАЧ средно

1651 12.10.2021 ТАПИЦЕР средно

1654 13.10.2021 ГОТВАЧ средно

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