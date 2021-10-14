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3327 са новите случаи на коронавирус в България през последното денонощие, 85 от тях в Сливенско

14 октомври 2021 09:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59
Коронавирус

3327 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 19 059 теста. Позитивните проби са 17,45%. Неваксинираните сред заразените са 86.74%, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 147; Бургас – 137; Варна – 274; Велико Търново – 105; Видин – 73; Враца – 73; Габрово – 69; Добрич – 96; Кърджали – 13; Кюстендил – 66; Ловеч – 71; Монтана – 107; Пазарджик – 65; Перник – 85; Плевен – 52; Пловдив – 290; Разград – 27; Русе – 73; Силистра – 36; Сливен – 85; Смолян – 31; София област – 108; София (град) – 889; Стара Загора – 195; Търговище – 21; Хасково – 50; Шумен – 35; Ямбол – 54.

Активните случаи са 55 458, в болница се лекуват 5707 души, 487 от тях са в интензивно отделение. Новоприетите за денонощието са 723, 89.63% не са ваксинирани.

Още 1836 души са оздравели от инфекцията, общият брой излекувани до момента е 453 667.

През вчерашния ден починалите са 98, от тях 95.92% не са били ваксинирани. Жертвите на вируса вече са 22 004.

Поставени са още 5 563 ваксини. Със завършен имунизационен цикъл са 1 372 723.

Снимка: Станимир Петков

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