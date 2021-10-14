Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
3327 са новите случаи на коронавирус в България през последното денонощие, 85 от тях в Сливенско
3327 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 19 059 теста. Позитивните проби са 17,45%. Неваксинираните сред заразените са 86.74%, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 147; Бургас – 137; Варна – 274; Велико Търново – 105; Видин – 73; Враца – 73; Габрово – 69; Добрич – 96; Кърджали – 13; Кюстендил – 66; Ловеч – 71; Монтана – 107; Пазарджик – 65; Перник – 85; Плевен – 52; Пловдив – 290; Разград – 27; Русе – 73; Силистра – 36; Сливен – 85; Смолян – 31; София област – 108; София (град) – 889; Стара Загора – 195; Търговище – 21; Хасково – 50; Шумен – 35; Ямбол – 54.
Активните случаи са 55 458, в болница се лекуват 5707 души, 487 от тях са в интензивно отделение. Новоприетите за денонощието са 723, 89.63% не са ваксинирани.
Още 1836 души са оздравели от инфекцията, общият брой излекувани до момента е 453 667.
През вчерашния ден починалите са 98, от тях 95.92% не са били ваксинирани. Жертвите на вируса вече са 22 004.
Поставени са още 5 563 ваксини. Със завършен имунизационен цикъл са 1 372 723.
Снимка: Станимир Петков